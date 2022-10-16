تنفيذ بالوعات لصرف مياه الأمطار بطريق "السيالة بورسعيد" فى دمياط

دمياط معتز الشربيني

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال انشاء بالوعات لصرف مياه الأمطار بطريق السيالة / بورسعيد بعدد 17 بالوعة، وذلك ضمن مشروع تطويره الذى يتضمن إنشاء جزيرة وسطى وأعمدة إنارة وأيضا ساحات لانتظار السيارات ورصفها بالبلاطات الخرسانية وأرصفة جانبية و تطوير الميدان ، هذا إلى جانب تنفيذ أعمال إحلال شبكات المرافق بالمنطقة ورصف حارتى الطريق بالاسفلت وذلك بطول ٢.٥كم.

فيما وقد أكدت الدكتورة منال عوض، أنه تم ادارج تنفيذ شبكات لصرف مياه الأمطار بكافة الطرق التى يتم رفع كفاءتها وذلك لمنع حدوث اى تجمعات للمياه خاصة خلال فترات سقوط الأمطار.

ووجهت "محافظ دمياط" تعليماتها الى الجهات المُنفذة بالاسراع بالخطوات التنفيذية بالمشروع طبقًا للخطة الزمنية، وذلك لأهمية الطريق الذى يُعد محور مرورى هام يربط بين طريقا الدكتور على مصطفى مشرفة " الترعة الشرقاوية " و دمياط/ بورسعيد ومحور هام يؤدي إلى مدينة دمياط.