تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. إنشاء أول مجلس اقتصادى اجتماعى بمحافظة الفيوم

الفيوم رباب الجالي

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن جهود الدولة للاستعداد لعقد المؤتمر الاقتصادي، شهدت محافظة الفيوم إنشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي الاستشاري للمحافظة، بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية، وإزالة العقبات لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية وبيئة مواتية للاستثمار في مصر، ولمشاركة المجلس في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية المستقبلية للمحافظة.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، أن المجلس الاقتصادى الاجتماعي الاستشاري للمحافظة الذي تم إنشائه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، يُعد بادرة أمل للمحافظة لدفع عجلة التنمية بها، لافتاً إلي أنه تم وضع الخطة العامة لعمل المجلس، وتحديد مواعيد الاجتماعات القادمة، لتحقيق أهداف الدولة المنوط بالمجلس تنفيذها، مؤكداً على أن نجاح المجلس سيكون أمراً حتمياً نظراً لضمه قطاعات مهمة ومتنوعة، منها الخبراء في مجالات الصناعة والاستثمار والسياحة، والمجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، والتكتلات الاقتصادية، إلى جانب المسئولين المحليين.

وأكد محافظ الفيوم أن مهام المجلس تتمثل في المشاركة في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية للمحافظة من خلال مقوماتها وميزاتها المتفردة، ودعم المحافظة في وضع استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية والتي تعتمد على دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية بالمحافظة، إلى جانب دعم المحافظة في وضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة، فضلاً عن مساندة المحافظة في جذب الاستثمارات المحلية والقومية والدولية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية.

وأضاف المحافظ، أن المجلس سيختص بدعم المحافظة في مراجعة أولويات ومبادرات تنمية التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية وتقديم الدعم في تنفيذ خطط وتداخلات تنمية تلك التكتلات، إلى جانب وضع خطة استراتيجية وتسويقية للمناطق الصناعية ومراجعة خطط توفيق وتحديث إدارة المناطق الصناعية، وكذا المشاركة في ترويج الفرص الاستثمارية الصناعية بالمحافظة، ومناقشة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة، والعمل علي وضع حلول جذرية لها.

ولفت "الأنصاري" أن المجلس يختص أيضاً بتقديم المشورة حول وضع آليات وبدائل حلول التعامل مع هذه التحديات ودعم المحافظة في تبنى سياسات وإجراءات لتعزيز إشراك المواطنين والمجتمع المدني في مراحل تخطيط وتصميم ومتابعة تقييم المشروعات، إلى جانب دعم المحافظة في مراجعة الخطة الاستثمارية السنوية ومتوسطة الأجل من منظور اقتصادي واجتماعي.

وأشار محافظ الفيوم انه هد الاجتماع الأول للمجلس اول امس واستعرض خلال الاجتماع، استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية، والمناطق والمجمعات الصناعية بالمحافظة، والخريطة الاستثمارية، وخطة التنمية السياحية، والتكتلات الاقتصادية بالمحافظة التي تشمل مشروعات الثروة الحيوانية والنباتات الطبية والعطرية والقري المنتجة والمتخصصة في صناعات متعددة، كما استعرض مشروعات إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، ودوره في تحسين الحياة المائية بالبحيرة، وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، والمشروعات الاقتصادية الهامة الجاري تنفيذها بمناطق متفرقة بالمحافظة.

وأشار محافظ الفيوم انه ناقش مع أعضاء المجلس، الإمكانيات والتحديات الخاصة بالوضع الاقتصادي الراهن للمحافظة، وأهم القطاعات الاقتصادية، والميزات التنافسية في المحافظة، إلى جانب مناقشة الفرص الاستثمارية المستغلة وغير المستغلة، وتقييم بيئة الأعمال وإجراءات الاستثمار في المحافظة من خلال تحديد المعوقات والحلول، فضلاً عن وضع مقترحات لتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار سواء التشريعية والمؤسسية أو الإجرائية وتحديد الفرص الاستثمارية والاقتصادية.

ولفت "الأنصاري" إلي حرص المحافظة على تشجيع المناخ الاستثماري على نطاق أوسع وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية، موضحاً أن المجلس سيقوم بتحديد إمكانيات القطاع الصناعي بالمحافظة، ومناقشة جميع التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الصناعي، مع تصعيد بعضها للوزارات والجهات المختصة لوضع حلول جذرية لها، مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كامل الدعم إلى جميع المستثمرين وذلك لتعظيم موارد المحافظة المالية، بالإضافة إلى زيادة فرص عمل جيدة لأبنائنا في كافة المجالات لتحقيق التنمية المطلوبة وذلك في إطار رؤية الدولة لدفع عجلة الاستثمار التي تعمل على انتعاش الاقتصاد المصري.

وأشار الانصاري أن الظروف التي تمر بها مصر غاية في الاستثنائية وتتطلب تضافر كافة الجهود، لتقليل الأثر السلبي الناتج عنها، ولفت إلى أنه وجه مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية بعمل جروب على "الواتس أب" يضم جميع الأعضاء، لسهولة التواصل فيما بينهم بشكل دائم.