تفاصيل إنشاء سوق سمك جديد بالمنيب.. بديلا للأسواق العشوائية

كتبت – مرام محمد

تواصل محافظة الجيزة جهودها لتطوير منظومة الأسواق العشوائية والرسمية بمختلف المدن، بما يضمن توفير منافذ حضارية للسلع لكل المواطنين والحد من ظاهرة الأسواق العشوائية التى تعوق الحركة المرورية وتسبب حالة من الفوضى فى الشوارع والأحياء؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي إطار خطة الجيزة لتوفير مواقع خدمية لبيع السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة وبالشكل اللائق، تواصل المحافظة أعمال إنشاء سوق السمك الجديد بالمنيب، حيث تم الانتهاء من أعمال الخرسانات بالمبني الإداري والمطعم ودورات المياه، وجاري الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروع للانتهاء من أعماله الإنشائية خلال شهرين.

ويأتى المشروع فى إطار التوسع فى إقامة الأسواق الحضارية للباعة بديلاً عن الأسواق العشوائية، بالتعاون مع الوكالة الألمانية giz، ويشمل المشروع إنشاء 143 باكية بيعية، ويتضمن إنشاء مبنى خدمات يضم مبنى إدارى للسوق ومطعم وكافيتريا لخدمة المترددين عليه، وتحسين ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحى.

وحتى انتهاء أعمال التطوير وإنشاء سوق السمك الجديد، قام حى جنوب الجيزة فى نقل سوق السمك القديم من مقره بمنطقة المنيب الى موقع بديل بشارع ربيع الجيزى بسوق الخضراوات والفاكهة، وذلك فى إطار تنفيذ خطة تطوير شاملة لسوق السمك القديم ليظهر بالشكل الحضارى.

وأشار اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، إلى أن المشروع سيحدث نقلة نوعية للمنطقة ليظهر السوق بالشكل الحضارى اللائق مع تلاشى كافة السلبيات والمعوقات التى كانت تواجه البائعين والمترددين عليه قبل تنفيذ أعمال التطوير.

وفي سياق متصل، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على تخصيص 38 قطعة أرض ولاية الإصلاح الزراعى بإجمالى مساحة بلغت 159 ألفا و297 م2 بأحياء الطالبية والهرم وبولاق الدكرور، لإقامة مشروعات نفع عام عليها تضم مدارس وأسواق حضارية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الموافقة على تخصيص قطع الأراضى تأتى تجسيدًا واضحًا لاهتمام الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتحقيق نهضة تنموية فى كافة القطاعات التى تمس الحياة اليومية للمواطن واستكمالًا للدعم الكبير الذى تشهده المنظومة التعليمية، فى إطار مجهودات الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية وتوفير مناخ ملائم لتحصيل الطلاب وتحقيق رؤية الدولة بشأن تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 والخاص بتوفير التعليم الجيد للطلاب.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الموافقة على تخصيص قطع أراضى لإقامة الأسواق الحضارية النموذجية عليها لتكون بديلًا عن الأسواق العشوائية التى تعكس مظهرًا غير حضاريًا وتتسبب فى إعاقة للحركة المرورية، يأتى فى ضوء سعى الدولة نحو توفير العديد من المنافذ السلعية الحضارية لتوفير احتياجات المواطنين.