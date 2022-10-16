تعرف على مشروع توريد عربات توليد قوى بالسكة الحديد

كتب ــ سيد الخلفاوى

تسعى هيئة السكة الحديد لتطوير أسطول عربات القطارات بالكامل وتطويرها باستمرار، وفى النقاط التالية نتعرف على مشروع توريد عربات توليد قوى بقطارات السكة الحديد.

تم توقيع عقد مع مصنع سيماف لتصنيع 40 عربة توليد قوى بتاريخ 30/9/2018 وتم امتداد العقد بتاريخ 14/3/2020 لتصنيع 60 عربة أخرى بإجمالي 100 عربة .

تم توريد 40 عربة مشمول العقد الأول وتعمل حاليا علي القطارات و30 عربة من امتداد العقد بإجمالي 70 عربة، ويتم توريد باقي العربات حتى مارس 2023.

تم توقيع عقد جديد بتوريد عدد 73 عربة قوي شامل أعمال الصيانة الدورية لوحدات التوليد لمدة 10 سنوات بتاريخ 25/11/2021 وتم دخوله حيز التنفيذ.