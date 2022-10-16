اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 أكتوبر 2022 03:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على كيفية تركيب عداد مياه بدل فاقد فى 7 خطوات

الأحد، 16 أكتوبر 2022 03:00 ص
تعرف على كيفية تركيب عداد مياه بدل فاقد فى 7 خطوات عداد مياه
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
في إطار تعامل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، مع شكاوى المواطنين، بدءا من استقبالها على الخط الساخن 125 مرورا بعمليات المتابعة والإصلاح وحتى إغلاق الشكوى والتأكد من حلها، يتساءل العديد من المواطنين عن خطوات تركيب عداد مياه جديد بدل فاقد في حالة انتهاء عمره الافتراضي.
 
"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية المستندات والإجراءات المطلوبة لتركيب عداد مياه بدل فاقد:
 
المستندات المطلوبة:
 
1-تقديم طلب تركيب عداد جديد من العميل أو المنتفع.
2-إرفاق بطاقة الرقم القومي.
3-إرفاق آخر فاتورة مياه العميل.
4-التليفون الأرضي والمحمول للعميل
5-البريد الالكتروني للعميل
 
الإجراءات المطلوبة لتركيب عداد مياه بدل فاقد:
 
1-قيام العميل باستيفاء طلب تقديم الخدمة.
2-قيام العميل بسداد قيمة المعاينة.
3-قيام الفني بإجراء المعاينة والتأكد من فقد العداد.
4-إخطار العميل بسداد مقايسة تركيب عداد جديد والمديونية المستحقة على الاشتراك.
5-إصدار أمر شغل للفني لتركيب العداد الجديد وصرف العداد و المهمات من المخازن.
6-تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.
7-الانتهاء من تقديم الخدمة.
 
 
 

العدادات

عدادات المياه

عداد المياه

خدمة تركيب عداد

شركة مياه الشرب بالجيزة

الجيزة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة