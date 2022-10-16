تعرف على حركة الموانئ البحرية وتداول البضائع بالبحر الأحمر اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، عن الحركة البحرية وتداول البضائع داخل موانئها المختلفة، حيث أكدت عن وجود 11 سفينة على أرصفة الموانئ المختلفة، تم خلالها تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 504 شاحنة و 26 سيارة.

وأكدت الهيئة أن شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 256 شاحنة و7 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 248 شاحنة و19 سيارة، ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين الحرية2 ودليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة.

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين عمان وسينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين عمان وسينا، واستقبل ميناء الزيتيات السفينة The Debuty بحمولة 4500 طن بترومين، وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 1000 راكب بموانيها.