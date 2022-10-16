تعرف على أنواع التأشيرات المسموح لحاملها بأداء العمرة وخطوات التسجيل

كتبت ـ إيمان حنا

أوضحت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أن هناك عدة تأشيرات يمكن لحاملها أداء مناسك العمرة وليست تأشيرة العمرة فقط.

تشمل هذه التأشيرات، "تأشيرة المضيف، تأشيرة العمل، تأشيرة الزيارة العائلية، السياحة، الزيارة الشخصية، زيارة الأعمال، مرور "ترانزيت"، التأشيرة التعليمية، تأشيرة الزيارة التجارية".

ونوهت الوزارة أنه تم تمديد صلاحية تأشيرة العمرة من شهر إلى ثلاثة أشهر.

وبالنسبة للخطوات التى يتعين على المعتمر اتباعها للتسجيل على منصة نسك فتتمثل فى عدة خطوات:

1- تحميل تطبيق نسك.

2- فتح التطبيق عبر تسجيل الدخول فى حالة كنت مستخدم أو تسجيل الدخول إذا لم تسجيل من قبل.

3- إذا كنت زائر من الخارج ولست مقيم فى المملكة عليك إدخال رقم التأشيرة على جواز السفر، ثم رقم جواز السفر، وتاريخ الميلاد، ثم الجنسية، ثم رمز الدولة ورقم التليفون الخاص بك، والبريد الإلكترونى الشخصى الذى ستتسلم عليه الكود الخاص بتسجيل الدخول.

4- كتابة كلمة مرور خاصة بك، ثم الموافقة على الشروط والأحكام.

5- الضغط كلمة تسجيل وبعد ذلك ستصلك رسالة برقم الكود على الايميل مكونة من 4 أرقام.

6- أدخل رقم الكود ثم الضغط على أيقونة تحقق وبذلك يكون قد تم إنشاء حسابك بنجاح ثم تسجيل الدخول.

7- بعد ذلك قم بفتح التطبيق وإدخال الجنسية ثم الدول القادم منها ورقم جواز السفر ثم كلمة المرور والكود الجديد الذى تسلمته على الإيميل المكون من أربعة أرقام.

8- اختيار خدمة الحجز لأداء عمرة.

9- سيتم تحويلك إلى صفحة فيها اسم الزائر نضغط على الاسم.

10- بالضغط على الاستمرار ستظهر صفحة فيها المواعيد المتاحة.

11- اللون الأخضر يعنى خالى وليس مزدحما واللون الأحمر يعنى مزدحما واللون الأصفر يعنى متوسطا.

12- الضغط على استمرار والاطلاع على التعليمات.

13- الضغط على الاستمرار ويتم الحجز وسيظهر بالأخضر يعنى الحجز فعال وإذا رغبت فى الإلغاء تضغط على الإلغاء.