تحت شعار "مناخنا حياتنا".. كلية العلوم بسوهاج تنظم فعاليات يوم المناخ

سوهاج محمود مقبول

تنظم وحدة الخدمات المجتمعية بالتعاون مع جمعية حماية البيئة بكلية العلوم بجامعة سوهاج، اليوم الأحد فعاليات يوم المناخ تحت شعار "مناخنا حياتنا"، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة سمينار الكلية بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، إن الجامعة وضعت خطة محكمة فى مجال مواجهة التغيرات المناخية يتم تنفيذها للتوعية بأهمية الوعي البيئي بكافة الكليات، وذلك استعداداً لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ والذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم، بإلإضافة إلى تقديم المساعدة للحكومات في مواجهة حالات تغير المناخ، كما أنها تعمل على الحد من انبعاثات الكربون ومحاولة تكوين مجتمعات حيادية، والوفاء بكافة التعهدات الدولية المتعلقة بقضايا المناخ،

وأضاف الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، أن يوم المناخ سوف يتناول العديد من الجلسات والمحاضرات ومنها أولويات محافظة سوهاج لمواجهة التغيرات المناخية، ويحاضر بها الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة السابق وأستاذ جيولوجيا المياه بالجامعة، ومحاضرة عن أسباب التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة النباتية والفلوره ويحاضر به كلاً من: الدكتور أحمد حسانين رئيس جمعية حماية البيئة والدكتوره نجلاء يوسف بقسم النبات والميكروبيولوجي، إلى جانب جلسة البصمة الكربونية وتأثير التغيرات المناخية على الفونا و يحاضر بها كلاً من : الدكتور علاء يسري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدي حسانين مدير وحدة الاستدامة والدكتور حمدي سليمان بقسم علم الحيوان.