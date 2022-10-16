بنعمل فيها بوليس..متهمان يعترفان بانتحال صفة الشرطة لسرقة المواطنين بالمطرية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

"انتحل لصان صفة رجال شرطة" لسرقة المواطنين في الشوارع بالمطرية، بعد استيقافهم وتفتيشهم، إلا أن أحد الضحايا ارتاب في أمرهما، ونجح بمساعدة الأهالي في ضبطهما وتقديمهما للشرطة.

ونجحت الداخلية فى ضبط شخصين بالقاهرة، لقيامهما بمحاولة سرقة أحد المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم)، بتمكنه بمعاونة الأهالى من ضبط (شخصين)، ادعيا أنهما أفراد شرطة بقصد سرقته، وتبين أنهما (شخصان - مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة).

بمناقشة المُبلغ قرر بأنه حال سيره بالمنطقة سكنه أستوقفه سالفى الذكر وأدعيا أنهما أفراد شرطة من قوة مباحث القسم، وقاما بتفتيشه والشروع فى سرقته، إلا أنه أرتاب فى أمرهما فقام بالإستغاثة بالأهالى، وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة " بقصد سرقته فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.