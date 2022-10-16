"بسملة محمد" طالبة من ذوى الهمم تشارك بلوحة عن التغيرات المناخية.. صور

كتب محمود طه حسين

تجلس على كرسى متحرك، طفلة من ذوى الهمم، تشارك فى فعاليات المعرض الفني "رسالة أطفال مصر للعالم" التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعريف العالم بالتغيرات المناخية من خلال الرسم والأعمال الفنية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، حيث استطاعت أن ترسم بفمها لوحة فنية للتعبير عن التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن الحفاظ على المناخ أصبح واجب علينا.

وقالت الطالبة، بسملة إن مشاركتها بأكثر من لوحة عن مؤتمر المناخ، جاء بعد السيول التى تعرضت لها محافظاتها "أسوان" خلال الفترة الماضية، موضحة أنها تحب الرسم منذ صغرها فى الصف الرابع الابتدائى.

يشار إلى المعرض يضم كثير من الصور واللوحات المختلفة التى تعبر عن التغيرات المناخية رسمها طلاب المدارس فى كثير من المدارس والمحافظات.