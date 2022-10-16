اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 أكتوبر 2022 07:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"بسملة محمد" طالبة من ذوى الهمم تشارك بلوحة عن التغيرات المناخية.. صور

الأحد، 16 أكتوبر 2022 07:28 م
"بسملة محمد" طالبة من ذوى الهمم تشارك بلوحة عن التغيرات المناخية.. صور بسملة محمد طالبة من ذوى الهمم تشارك بلوحة عن التغيرات المناخية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تجلس على كرسى متحرك، طفلة من ذوى الهمم، تشارك فى فعاليات المعرض الفني "رسالة أطفال مصر للعالم" التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعريف العالم بالتغيرات المناخية من خلال الرسم والأعمال الفنية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، حيث استطاعت أن ترسم بفمها لوحة فنية للتعبير عن التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن الحفاظ على المناخ أصبح واجب علينا.
 
وقالت الطالبة، بسملة إن مشاركتها بأكثر من لوحة عن مؤتمر المناخ، جاء بعد السيول التى تعرضت لها محافظاتها "أسوان" خلال الفترة الماضية، موضحة أنها تحب الرسم منذ صغرها فى الصف الرابع الابتدائى.
 
يشار إلى المعرض يضم كثير من الصور واللوحات المختلفة التى تعبر عن التغيرات المناخية رسمها طلاب المدارس فى كثير من المدارس والمحافظات.
 
IMG20221016184821
 
 
IMG20221016184829
 
 
IMG20221016184808
 

 


التربية والتعليم

مؤتمر المناخ

معرض وزارة التربية والتعليم عن المناخ

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة