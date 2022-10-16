انطلاق فعاليات مؤتمر "دور البحث العلمى في مواجهة التغيرات المناخية" بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

شَهِدَ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم انطلاق فعاليات مؤتمر "دور البحث العلمي في مواجهة تحديات التغيرات المناخية" برئاسة الدكتور عرفة صبري نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

يُشارك بالمؤتمر عدد من الباحثين والأساتذة، ويناقش عددًا من البحوث المهمة ذات الصلة بالمجال بحضور السادة عمداء الكليات، ووكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث، ونائب محافظ الفيوم، وعدد من الباحثين المهتمين بمجال التغيرات المناخية، وتستمر فعاليات المؤتمر على مدار اليوم، ومن المقرر أن يصدر عنه عدد من التوصيات في نهاية اليوم الأحد 16/10/2022 بقاعة الاحتفالات الكبرى.