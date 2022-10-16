اليوم السابع
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اندبندنت: حكومة ليز تراس تواجه "شتاء من الغضب" بسبب التضخم وتهديدات الإضراب

الأحد، 16 أكتوبر 2022 01:30 م
اندبندنت: حكومة ليز تراس تواجه "شتاء من الغضب" بسبب التضخم وتهديدات الإضراب ليز تراس - رئيسة وزراء بريطانيا
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن حكومة رئيسة وزراء بريطانيا، ليز تراس، تتجه نحو شتاء آخر من السخط مع تحركات من أجل إضراب صناعي منسق من المتوقع أن يحدث خلال الأسبوع الجارى.

ووفقًا لتحليل أجرته صحيفة "الإندبندنت"، يستعد واحد من بين كل 16 موظفًا - 1.9 مليون شخص - أن يضربوا أو يشاركوا فى خطوة  للإضراب عن العمل الصناعي في الأشهر المقبلة.

ويمكن للموظفين الأساسيين في القطاع العام مثل المعلمين والممرضات والأطباء المبتدئين التوقف عن العمل أثناء نضالهم من أجل زيادة الأجور في مواجهة التضخم المرتفع.

ومن المتوقع رسم خطوط الاستجابة بين أرباب العمل، بما في ذلك الحكومة، والنقابات هذا الأسبوع حيث يعقد مؤتمر نقابات العمال (TUC) اجتماعه السنوي في برايتون.

ويُعتقد أن اقتراحًا يدعو إلى تنسيق العمل الصناعي من خلال إضراب النقابات هذا الشتاء من المرجح أن يمر يوم الأربعاء. قد لا تصل هذه الخطوة إلى مستوى "إضراب عام" ، لكنها ستدعو القيادة للمساعدة في ضمان تزامن الإضرابات أو تداعياتها من أجل إحداث أكبر تأثير.

 

 

وقبل المؤتمر ، أصرت فرانسيس أوجرادي ، الأمين العام لـ مؤتمر نقابات العمال ، على أن الكرة كانت في ملعب رئيسة الوزراء ، قائلة إن الحكومة ستتحمل اللوم إذا شهدت المملكة المتحدة إضرابًا واسع النطاق في الأشهر المقبلة.

 

وقالت: "يجب أن يعمل المحافظون مع النقابات للتعامل مع تكاليف المعيشة الطارئة في بريطانيا". لكن بدلاً من ذلك ، يريد الوزراء إدخال قوانين جديدة تجعل من الصعب على العمال حماية رواتبهم وظروفهم.

 

 

وردا على سؤال حول ما إذا كانت البلاد تقترب من إضراب منسق ، قالت زعيمة الاتحاد شارون جراهام يوم الأحد: "نعم. قلت أمس أعتقد أننا نقترب من مليون شخص في إضراب ".

 

 


المملكة المتحدة

إضرابات فى المملكة المتحدة

اقتصاد بريطانيا

اضراب فى المملكة المتحدة

ليز تراس

رئيسة وزراء بريطانيا



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