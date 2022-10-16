اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 19 رحلة طيران دولية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسي علم الدولي، اليوم الأحد، 19 رحلة طيران دولية، ضمن 108 رحلات يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري بداية من السبت الماضي حتي الجمعة المقبلة، حيث يتم تسهيل إجراءات الدخول للسياح الوافدين ونقلهم للفنادق للاستمتاع بإجازاتهم .

وكشفت جداول التشغيل اليومية للمطار، أن من المقرر اليوم وصول 6 رحلات من التشيك، ورحلة من فرنسا، ورحلة من بولندا، و5 رحلات من ايطاليا، ورحلة داخلية من مطار القاهرة، ورحلة من سويسرا، ورحلتين من المانيا، ورحلة من بلجيكا، واخري من لتوانيا.

وكانت أوضحت جداول رحلات الطيران الأسبوعية لمطار مرسي علم الدولي، المقرر أن تصل خلال الأسبوع تبلغ 108 رحلات طيران تصل من 12 دولة اوربية، بينها 4 رحلات داخلية، و3 رحلات من بلجيكا و5 رحلات من هولندا و18 رحلة من ايطاليا، و18 من ألمانيا و31 من التشيك، 18 رحلة من بولندا و4 رحلات من سويسرا ورحلة من لكسمبورج واخري من النمسا واخري من المجري ورحلة اخيرة فرنسا ولتوانيا.