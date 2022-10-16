اليوم.. أولى جلسات محاكمة زوج عروس الإسماعيلية بتهمة ضرب واحتجاز زوجته

الإسماعيلية- صبرى غانم

تبدأ اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة "عبدالله.ا" الشهير بعريس الإسماعيلية، بتهمة احتجاز وضرب زوجته "مها.م" صاحبة الواقعة الشهيرة والملقبة بعروس الإسماعيلية والتي تعدى عليها بالضرب وذلك فى القضية رقم 9064 لسنة 2022 جنح قسم ثان الإسماعيلية.

وقررت النيابة العامة إحالة زوج عروس الإسماعيلية إلى المحاكمة بتهمة احتجاز زوجته وضربها عمدا.

وأمرت النيابة العامة في بيان لها بتقديم الزوج المتهم باحتجاز زوجته بمسكن أحد ذويه، وتقييد حريتها، وإحداثه عمدًا إصابات بها إلى المحاكمة محبوسًا على ذمة القضية.

وقالت النيابة العامة، إنها استكملت إجراءاتها في القضية بسؤال والد المجني عليها الذي شهد باستغاثة ابنته به فور وصوله للعقار الكائن به مسكنها ومسكن شقيق زوجها، حيث خرجت من شرفة مسكن شقيق الزوج مستغيثة به من تعدي زوجها عليها.

كما سألت النيابة العامة صحفية على صلة بالمجني عليها وزوجها، فشهدت أن الزوجة أخبرتها بتعدي زوجها عليها وأنها رأت ما بها من إصابات فأبلغت الشرطة بالواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية قد ألقت القبض على زوج عروس الإسماعيلية التي تقدمت ببلاغ اتهمته فيه بالتعدى المتكرر عليها بالضرب.

وكشفت التحقيقات أن الزوجة اشتكت من ضرب الزوج المتواصل لها وإهانتها واحتجازها الدائم في المنزل لأكثر من أسبوعين في كل مرة وإجبارها على بيع مصوغاتها الذهبية.

وطلبت الزوجة بتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان ما بها من إصابات في جميع أنحاء جسدها، كما طلبت الاستماع لأقوال الجيران للتأكد من سوء معاملة زوجها وأهله.

وكانت الزوجة الشهيرة بـ "عروس الإسماعيلية" قد تعرضت للضرب قبل 8 شهور من زوجها خلال حفل زفافها في الشارع في فبراير الماضي.