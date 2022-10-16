اليابان: طوكيو وكانبرا تسعيان لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين

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قالت مصادر حكومية يابانية، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ونظيره الأسترالي أنطوني ألبانيز، يعتزمان إصدار إعلان جديد حول تعزيز التعاون العسكري بين طوكيو وكانبرا، ​​خلال اجتماعهما المقرر في نهاية الأسبوع المقبل، وسط تزايد المخاوف من تنامي القوة العسكرية للصين.



ووفقا للمصادر، من المرجح أن يعلن كيشيدا وألبانيز عن تفاصيل تعزيز التعاون الأمني الذي يسلط الضوء على أهمية مفهوم "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة"، خلال محادثتهما المرتقبة يوم السبت المقبل في مدينة بيرث الأسترالية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء كيودو اليابانية.



وسيكون هذا الإعلان بمثابة تجديد للوثيقة التي تم توقيعها في عام 2007 من قبل رئيسي الوزراء الياباني والأسترالي آنذاك شينزو آبي وجون هوارد والتي اعترفت بـ "المصالح الاستراتيجية المشتركة والفوائد الأمنية المتجسدة في علاقات تحالفهما مع الولايات المتحدة من أجل مواجهة النفوذ الصيني في المنطقة.