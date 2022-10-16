النقل تفتتح كوبرى الدوران على الطريق الدائرى

كتب ــ سيد الخلفاوى

افتتحت وزارة النقل كوبرى الدوران أعلى الطريق الدائرى ضمن خطة تطوير الطريق لحل مشاكل الازدحام بتقاطع الدائرى والطريق الزراعى، ويأتى التطوير بتكامل كوبري الدوران للخلف الجديد كليا مع تطوير وتوسعة تقاطع طريق الإسكندرية الزراعي مع الدائرى.

ويعتبر كوبري الدوران للخلف بديلا لـ3 حركات مرورية بتقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة إسكندرية الزراعي.

1- يخدم القادم من اتجاهات الوراق وبشتيل والبراجيل ومحور 26 يوليو ومتجه إلي قليوب وطريق إسكندرية الزراعي.

2- يخدم القادم من اتجاهات شبرا الخيمة ومتجه إلى مناطق الجيزة ومحور 26 يوليو.

3 -الدوران للخلف للقادم من مناطق الجيزة ومحور 26 يوليو والعودة مرة أخرى.

4- كما أنه تم توسعة الطريق الدائرى أعلى تقاطع طريق إسكندرية الزراعي من 4 حارات مرورية إلى 11 حارة.

5- توسعة جميع المطالع والمنازل من حارة مرورية واحدة إلى 3 حارات مرورية.

6- تطوير وتوسعة الطريق الزراعي وإنشاء طريق خدمة للاتجاة القادم من إسكندرية إلى القاهرة.

7- إنشاء مجمع مواقف لخدمة الوجه البحرى بالكامل.

وتجدر الإشارة إلى أن أعمال تطوير وتوسعة المرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها بلغ طولها 76 كم من إجمالي 110 كم هي طول الطريق الدائري، وتشمل تلك المرحلة المسافة من المريوطية / المنيب / الأوتوستراد / القاهرة الجديدة / السلام / مسطرد / اسكندرية الزراعي والمسافة من تقاطع المنصورية / طريق الفيوم / تقاطع طريق الواحات.