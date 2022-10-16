المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل لإتجاره بالهيروين فى طوخ

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار ياسر بدوى إبراهيم سنجاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد محمد محمد صبرة، ومدحت مجدي مكي، ومحمد عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعاطل، لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش"، وسلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 20340 لسنة 2021 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 1197 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد إ ع"، 32 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة طوخ، حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش" دون أن يكون مرخصا له بذلك، كما حاز وأحرز ذخائر مما تستعمل علي نفس السلاح سابق الذكر، كما حاز وأحرز سلاحا أبيض "مطواة قرن غزال"، مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة الهيروين وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة والسلاحين الناري والأبيض وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والسلاحين الناري والأبيض للدفاع عن تجارته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت النيابة بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.