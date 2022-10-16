المتحف القومي للحضارة المصرية يستقبل وزير الشئون الخارجية بالهند

كتب محمد أسعد

استقبل اليوم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ، الدكتور سوبرامانيام جايشاكنار وزير الشئون الخارجية بالهند، وأجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة والوفد المرافق لهما، حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف حيث قام بالترحيب الضيوف وتقديم الهدايا التذكارية، كما اصطحبهم في جولة داخل قاعات المتحف قدم خلالها شرحا لفكرة إنشاء المتحف والأنشطة الثقافية والتراثية والفنية التي يقدمها المتحف ودوره كصرح حضاري و ثقافي، وما يحظى به المتحف من سلسلة من الزيارات الرسمية من مختلف دول العالم لما له من مكانة على خريطة السياحة العالمية.

وتضمنت الجولة قاعة العرض الرئيسية وقاعة النسيج المصري وقاعة المومياوات الملكية، حيث قامت الدكتورة ماريان عادل أمين بالمتحف، بتقديم شرحاً تفصيلياً عن مقتنيات المتحف الفريدة بقاعاته المختلفة والتي تحكي تاريخ الحضارة المصرية عبر العصور.

وفي نهاية الزيارة، حرص وزير الشئون الخارجية بدولة الهند على كتابة كلمة بدفتر الزيارات الخاصة بالمتحف أعرب خلالها عن فخره واعتزازه بالزيارة وما لقاه من حفاوة الترحيب من قبل إدارة المتحف.