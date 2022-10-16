الكويت: إعلان الحكومة اليوم أو غدا

إيمان حنا

تستعد الكويت لإعلان تشكيلة حكومتها الجديدة اليوم أو غدا الاثنين على أقصى تقدير، وفق ما أوردت صحيفة "الأنباء الكويتية"، حيث إن رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أنجز مساء أمس التشكيل الحكومي الذي أصبح مكتملا استعدادا لرفعه للقيادة السياسية، بعد مشاورات امتدت لأكثر من 3 أسابيع لتحقيق مرتكزات التعاون الأمثل مع أعضاء مجلس الأمة.

وأوضحت الصحيفة الكويتية التشكيل شبه النهائي الذي يضم أسماء الوزراء المعتمدين في الحكومة الجديدة. ويشمل كلا من: الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس الوزراء، والشيخ طلال الخالد النائب الأول ووزير الداخلية، والشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع، والشيخ سالم عبدالله الصباح وزيرا للخارجية، وعبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب، وعبدالوهاب الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصاديـــة والاستثمـــار، وعبدالعزيز الماجد وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون الأوقاف، والنائب بدر الملا وزيرا للنفط، والنائب عمار العجمي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الإسكان، وبراك الشيتان وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وعبدالعزيز المعجل وزيرا للبلدية، ومازن الناهض وزيرا للتجارة والصناعة، ودكتور أحمد العوضي وزيرا للصحة، والكتور حمد العدواني وزيرا للتربية والتعليم العالي، والدكتورة رنا الفارس وزيرة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشارة هدى الشايجي وزيرة للشؤون والمرأة والطفولة.