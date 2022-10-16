الكنيسة الأسقفية تكرم الصحفيين المشاركين ببرنامج صحافة الموبايل والبيئة.. صور

كتب ـ محمد الأحمدى

كرم الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الصحفيين المشاركين فى مبادرة مصرنا الخضراء، حيث تلقوا تدريبًا على صحافة الموبايل وقضايا البيئة كجزء من المبادرة.

وأعرب رئيس الأساقفة عن سعادته بالمبادرة واستجابة الصحف والمواقع المصرية التى شاركت فى الدورة التدريبية حيث أنتج المشاركون أفلامًا قصيرة عن قضايا البيئة.

واستضافت الكنيسة مساء أمس ممثلى الأزهر الشريف والكنائس المصرية تلبية لدعوة رئيس الأساقفة سامى فوزي، والمركز المسيحى الإسلامى للتفاهم والشراكة على وذلك للتوقيع على بيان مشترك للتأكيد على دور المؤسسات الدينية فى دعم قضايا البيئة والتغير المناخي، أكد فيه المشاركون على دعمهم لمصر التى تستضيف مؤتمر قمة المناخ المنعقد فى شرم الشيخ فى الفترة من 6 حتى 17 نوفمبر، داعين الله أن يكون هذا المؤتمر ضوءًا يهتدى به العالم فى سعيه لفهم التحديات البيئية التى نواجهها الآن والاستجابة لها.

وثمن البيان الدور الذى تقوم به المؤسسات الدينية (الأزهر والكنائس) فى الدعوة إلى الحفاظ على البيئة، وإطلاق المبادرات العملية لنشر الوعى البيئي، ومواجهة التغيرات المناخية، وندعو وسائل الإعلام، والمؤسسات التعليمية إلى نشر ذلك على قطاعات عريضة من المجتمع.

ودعا البيان إلى مزيد من العمل المشترك بين المؤسسات الدينية جميعا، تأكيدا على تطابق الرؤيتين الإسلامية والمسيحية فى قضايا البيئة والتغيرات المناخية.