الكشف على 312 مواطنا فى القوافل العلاجية لـ"حياة كريمة" بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أن القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة، قامت باجراء الكشف الطبي علي اهالي قرية الحمروين بالقصير ومنطقة الخير "ابرق " بالشلاتين واتجهت اليوم الي مدينة حلايب .

وأكدت المديرية أن تم اجراء الكشف الطبي علي 111 مواطن في القافلة الطبيه التي اقيمت بالوحدة الصحية بأبرق " منطقة الخير " وأدالديب التابعين لادارة الشلاتين الصحية علي مدار اليومين .

وأضافت أن القافلة اقيمت يومي 13 و 14 اكتوبر، وتم توقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 111 حالة بمختلف التخصصات الطبية، حيث تم اجراء 27 فحص معملي، تم اجراء 7 أشعة و سونار، واجراء 23 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة .

وفي قرية الحمروين والتي كانت تسبق قرية ابرق والتابعة لإدارة القصير الصحية تم الكشف علي 201 مواطن علي مدار يومين 11 و12 أكتوبر، حيث تم توقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 201 حالة بمختلف التخصصات الطبية، وتم إجراء عدد 49 فحص معملي .

كما تم اجراء 16 أشعة و سونار، وإجراء 41 حالة كشف مبكر عن الامراض المزمنة، كما تم اجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع اهالي قري ومدن محافظة البحر الأحمر .



جانب من الكشف الطبى على المواطنين



تضم القوافل جميع التخصصات