الكرملين : الناتو منخرط عمليا في النزاع في أوكرانيا

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" انخرط عمليا في النزاع في أوكرانيا.



وأضاف بيسكوف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الأحد إن ذلك لن يؤثر على أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا .



وأوضح أن العملية العسكرية مستمرة حتى تحقيق جميع الاهداف ، مشيرا إلى أن دعم الناتو لأوكرانيا أضاف أعباء جديدة لكن روسيا قادرة على مواصلة العمل في هذه الظروف، مؤكدا أن ذلك يتطلب تعبئة في المجال الاقتصادي ومجالات أخرى.



كانت روسيا قد أطلقت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، ولم تنجح الدعوات الدولية في وقفها رغم استهداف سلطات موسكو بسلسلة عقوبات اقتصادية واسعة.