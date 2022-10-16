اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 أكتوبر 2022 08:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الكرملين : الناتو منخرط عمليا في النزاع في أوكرانيا

الأحد، 16 أكتوبر 2022 07:37 م
الكرملين : الناتو منخرط عمليا في النزاع في أوكرانيا المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" انخرط عمليا في النزاع في أوكرانيا.


وأضاف بيسكوف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الأحد إن ذلك لن يؤثر على أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا .


وأوضح أن العملية العسكرية مستمرة حتى تحقيق جميع الاهداف ، مشيرا إلى أن دعم الناتو لأوكرانيا أضاف أعباء جديدة لكن روسيا قادرة على مواصلة العمل في هذه الظروف، مؤكدا أن ذلك يتطلب تعبئة في المجال الاقتصادي ومجالات أخرى.


كانت روسيا قد أطلقت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، ولم تنجح الدعوات الدولية في وقفها رغم استهداف سلطات موسكو بسلسلة عقوبات اقتصادية واسعة.


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة

الكرملين: موعد المحادثة الهاتفية بين بوتين ونظيره الفرنسى لم يتحدد بعد

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 01:23 م

الكرملين: أوروبا ليس لديها فى الواقع فرصة لشراء الغاز الروسى

الخميس، 13 أكتوبر 2022 10:01 م

الكرملين: موسكو وواشنطن لم تقترحا إجراء حوار بين بوتين وبايدن على هامش قمة العشرين

الخميس، 13 أكتوبر 2022 08:31 م

الحرب الروسية الأوكرانية.. كر وفر فى ميادين القتال.. ومناورات دبلوماسية بين موسكو والغرب.. الأمم المتحدة تدين "قرارات الضم".. وأمريكا وحلفائها يتعهدون برفع الدعم المسلح لكييف.. والكرملين يحذر من "صراع مؤلم"

الخميس، 13 أكتوبر 2022 11:30 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة