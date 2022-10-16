القومى للبحوث يوقع بروتوكولا مع جامعة الجلالة للتعاون فى المجالات الأكاديمية

كتب محمد صبحى

وقع الدكتور محمد محمود هاشم، رئيس المركز القومى للبحوث، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد الشناوى القائم بأعمال رئيس جامعه الجلالة الاهلية، للعمل على إبرام اتفاقية تبادل وتعاون علمى وثقافى بين الجانبين.

وقال بيان صادر عن المركز القومى للبحوث، إن البروتوكول يأتى من منطلق حرص كل منهما على التعاون وتبادل الخبرات والاستشارات الفنية والعلمية لدى الطرفين، وتعظيم الاستفادة من المعامل البحثية التابعة للجهتين، وإعداد كوادر علمية وإجراء بحوث تطبيقية مشتركة في مجالات مختلفة للاستفادة من مخرجاتها بما يخدم المجتمع والبيئة المصرية، بالإضافة إلى المشاركة في مشاريع بحثية مشتركة بين الجانبينـ كما يتضمن البروتوكول التعاون في تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل، بالإضافة إلى أنشطة نقل التكنولوجيا بين الطرفين.

يهدف البرتوكول إلى تحديد التعاون المشترك فى كافة المجالات العلمية والتطبيقية ذات الاهتمام المشترك ويشمل بالأخص: الأبحاث والمشروعات المشتركة بما يتيح الاستفادة من التمويل المحلى والدولى، وأنشطة نقل التكنولوجيا بين الجامعة، والمركز من ناحية والصناعة من ناحية أخرى.

كما يجوز لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والمركز المشاركة فى الأبحاث والأنشطة العلمية والتطبيقية، وخاصة فى المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية للدولة بعد موافقة مجلس الجامعة على الترشيح لعضو هيئة التدريس من كلا الطرفين.

من جانبه، قال الدكتورمحمد محمود هاشم، رئيس المركز القومى للبحوث، الى أن مجالات التعاون بين الطرفين تشمل ايضا تبادل الطلاب واعضاء هيئة التدريس والخبراء، في التعليم والتدريب فى المراحل الدراسية وورش العمل وتنظيم الندوات والمؤتمرات.

فيما أكد الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، أن نطاق التعاون وفقا للبروتوكول سيمتد ليشمل المجالات البحثية والعلمية، والاستفادة من الطاقات البشرية والمراكز البحثية والاستشارية لكلا الجانبين، مشيراً إلي أن جامعة الجلالة تتطلع الى التعاون المثمر والمنتج مع المركز القومى للبحوث .

وأضاف الشناوي، أن جامعة الجلالة تسعي دائماً إلي تبادل الخبرات مع كافة المؤسسات العلمية والبحثية، لفتح فرص جديدة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لسهولة التواصل والتبادل المعرفي في كافة المستويات، بالإضافة إلي تجارب البحث العلمي المشتركة، وذلك لربط التعليم والدراسة بالتدريب العملي لتأهيل الطلاب لمتطلبات واحتياجات سوق العمل.

حضر توقيع البروتوكول كلاً من الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز لشئون المشروعات البحثية، الدكتور حسين درويش نائب رئيس المركز للشئون الفنيه، ومن جانب جامعة الجلالة فقد حضر كلاً من الدكتور أحمد هنو عميد مجال الفنون والتصميم، والدكتور ايهاب حسانين عميد مجال طب الاسنان، و الدكتور رضوى حسن مدير برنامج علوم النانو بالجامعة.