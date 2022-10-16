القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين وزوجاتهم لمقر مشيخة الأزهر

كتب زكى القاضي

نظمت القوات المسلحة زيارة تثقيفية لمقر مشيخة الأزهر الشريف لعدد 62 من الملحقين العسكريين العرب والأجانب وزوجـاتهم المعتمدين لدى سفاراتهم بجمهورية مصر العربية من الدول الشقيقة والصديقة .\

بدأت فعاليات الزيارة بلقاء وفد الملحقين العسكريين وزوجاتهم بفضيلة الأستاذ الدكتور محمـد الضوينى وكيل الأزهر والأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى حيث تم إستعراض تاريخ الأزهر الشريف وجهوده فى نشر رسالة الأزهر الشريف داخلياً وخارجياً ، وأضاف الأنبا أرميا أهمية دور بيت العائلة المصرى فى تعزيز قيم التعايش السلمى المشترك .

وفى سياق متصل التقى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد محمد الطيب شيخ الأزهر مع الوفد وهنأهم بذكرى المولد النبوى الشريف وإحتفالات مصر بالذكرى الـ 49 لإنتصارات أكتوبر .

وأعرب رئيس رابطة الملحقين العسكريين بالقاهرة عن سعادته وتقديره البالغ لجهاز الملحقين الحربيين وحرصه على تنظيم تلك الزيارة البناءة ، كما أعرب عن خالص اعتزازه بلقاء فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وتاريخ ودور الأزهر الشريف فى العالم أجمع .

كما أعرب وفد الملحقين العسكريين عن عميق إمتنانهم وشكرهم للقوات المسلحة لإتاحة الفرصة لهم لزيارة أحد أبرز الصروح التنويرية بالعالم ، كما أشادوا بما لمسوه أثناء زيارتهم بالدور الهام لمركز الأزهر العالمى للرصد والفتوى الإلكترونية فى حماية المجتمع من الجماعات المتطرفة ومجابهة أفكارها بالفكر المعتدل بإستخدام أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية .

يأتى ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على التواصل مع الملحقين العسكريين العرب والأجانب المعتمدين وزوجاتهم للتعرف على تاريخ الأزهر الشريف ودوره فى نشر الوعى والحرص على تصحيح المفاهيم المغلوطه وإبراز دور بيت العائلة المصرى.