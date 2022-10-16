اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 أكتوبر 2022 09:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

القوات الأوكرانية تتصدى لهجمات روسية بالقرب من 8 مناطق

الأحد، 16 أكتوبر 2022 08:29 ص
القوات الأوكرانية تتصدى لهجمات روسية بالقرب من 8 مناطق الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صدت وحدات من قوات الدفاع الأوكرانية خلال الساعات ال(24) الماضية هجمات روسية بالقرب من تورسك وسبيرن في اتجاه كراماتورسك وبريستوف وسوليدار وباخموت باتجاه باخموت ومارينكا وبوبييدا ونيفيلسكي في اتجاه أفدييفكا.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن هيئة الأركان القول "إن روسيا تحاول السيطرة على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها مؤقتا، وتركز جهودها على محاولات تعطيل أعمال قوات الدفاع الأوكرانية في اتجاهات معينة، وتقوم بعمليات هجومية في اتجاهي باخموت وأفدييفكا".

وأشارت الوكالة إلى أن القوات الروسية تقوم بقصف مواقع القوات الأوكرانية على طول خط التماس، وتحصين مواقع دفاعية في اتجاهات معينة وإجراء استطلاعات جوية خرقا لقواعد القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب وأعرافها، وتواصل روسيا مهاجمتها للبنى التحتية المدنية والمناطق السكنية المدنية.

ولفتت إلى أنه خلال اليوم الماضي، شن الروس أكثر من 5 هجمات صاروخية و 23 غارة جوية، وأكثر من 66 هجوما من طراز ميلرز.

وتعرضت أكثر من 30 منطقة لنيران روسيا، من بينها نيكوبول وشاختارسكي في منطقة دنيبروبتروفسك، هلوشكيفكا في منطقة خاركيف، أوريخيف ومالي شربكي في منطقة زابوروجييه، ودميتريفكا في منطقة كييف، وبيلوهيركا في منطقة خيرسون وأخرى في منطقة دونيتسك.

وفي اتجاهات فولين وبوليسيا، لم يتغير الوضع بشكل كبير، ولا يزال هناك تهديد بضربات جوية وضربات صاروخية، فضلا عن نشر طائرات شاهد -136 بدون طيار التي تم إطلاقها من أراضي بيلاروسيا.

وفي اتجاهات أخرى.. استخدمت روسيا دبابات وقذائف هاون وطائرات بدون طيار ومدفعية بمختلف أنواعها لقصف المناطق.

يأتي هذا من تداعيات إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت مبكر من يوم 24 فبراير الماضي القيام بعملية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى صراع عسكري بين الطرفين وفرض عقوبات على روسيا.

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة