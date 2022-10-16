الغرفة التجارية تعلن الأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن جلال الطاهر سكرتير عام مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، و رئيس شعبة الخضر والفاكهة ، اليوم الثلاثاء، عن قائمة الأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة للعمل بها في أسواق التجزئة بالمحافظة تحت إشراف شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية.

تتضمن أسعار الخضر كالأتي ، طماطم فرز أول من 5 : 7، طماطم فرز ثاني من3 :5، طماطم صلصة من 2 : 3، بطاطس قلية نمرة 1 من9 : 12، بطاطس قلية نمرة 2 من 6.5 : 8، بطاطس طبخ من 5 : 6.5، بصل احمر من 3 : 5، كوسة من 8 : 10، خيار بلدي من 6 : 8، خيار صوب من 8 : 10، كوسة و خيار نمرة 2 من5 : 7، باذنجان رومي من 5 : 6.5، باذنجان عروس من 7 : 9، فلفل رومي و حار من 6.5 : 8، ملوخية من 6 : 8، بامية من 20 : 25، فاصوليا من 15 : 20، ليمون من 10 : 12.

كما تضمنت اسعار اسعار الفاكهة ، عنب كرمسون من 16 : 20، جوافة نمرة 1من 8 : 12، جوافة نمرة 2من5 : 6.5، كنتلوب من 8 : 10، كمثرى من 12 : 15، بلح رطب اسود من 10 : 15، بلح زغلول من 12: 15، موز بلدي من 15 :18، مانجو نعومي من 20 : 25، مانجو زبدة من 15 : 20، تفاح مستورد من 20 : 30 حسب الجودة وبلد المنشأ .

وصرح على العكرمي سكرتير شعبة الخضر والفاكهة ، أن هناك إرتفاع ملحوظ في بعض اسعار الخضر والفاكهة بسبب "فاصل العروة" مابين العروة الصيفي والشتوي، وقلة المعروض من منتجات الخضر والفاكهة.

يستمر العمل بقائمة الاسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة في أسواق التجزئة بالاسماعيلية تحت إشراف شعبة تجار الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بالاسماعيلية حتى مسآء الخميس 21 اكتوبر.