العثور على 30 حوتا نافقا على ساحل الأرجنتين والسلطات تبحث عن السبب

فاطمة شوقى

تبحث السلطات الأرجنتينية، عن سبب نفوق 30 حوتا تم العثور عليهم على ساحل الأرجنتين باتاجونيا بين 24 سبتمبر و11 أكتوبر، وهو ما أثار مخاوف العلماء والسلطات.

وأشارت وكالة تيلام الأرجنتينية، إلى أن نتائج عينات أعضاء وأنسجة وسوائل الحيوانات التي تم العثور عليها تم إرسالها إلى المعهد الوطني لبحث وتطوير مصايد الأسماك، وفى انتظار اصدار النتائج غدا 17 أكتوبر.

وأكد الباحثون، أن الفرضية الأساسية هي أن الوفيات ناتجة عن التسمم بالسموم الحيوية التي يستخرجها الطحالب السامة وهى ظاهرة معروفة باسم "المد الأحمر".

وأظهرت العينات التي تم فحصها وجود طبقة سميكة وفيرة من الدهون، مما يدل على أنها كانت حيوانات سليمة قبل موتها، ولم تظهر عليهم إصابات واضحة ولم يكونوا عالقين في شباك الصيد، ولا توجد علامة صادمة لتفسير حالات الوفاة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مستوى السموم الموجودة في عينات العوالق وذوات الصدفتين مرتفع للغاية، حيث يوجد مستويات السم من 400 وحدة في ذوات الصدفتين كافية لإصدار قرار بحظر المد الأحمر.

وفي عام 2021، تم العثور على 13 حوتًا بالغًا وسبعة صغار ميتين في منطقة شبه جزيرة فالديس ، لكن هذا النفوق امتد لثلاثة أشهر.