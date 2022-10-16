العاصفة الإستوائية "نينينج" تجبر المئات من السكان بالفلبين على ترك منازلهم

وأضاف المجلس - حسبما نقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنه تم إجلاء 960 شخصا من منطقة "2" بشكل احترازي للحفاظ على أرواحهم، مشيرا إلى أن 350 شخصا يقيمون حاليا في 15 مركزا للإجلاء.

وأشار المجلس إلى تضرر 5357 شخصا أو 1472 أسرة وجميعهم من مقاطعة "كاجايان" حتى الآن من العاصفة القوية.

بدوره، قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن إن إدارته تراقب عن كثب تحركات "نينينج" كما أكد أن الحكومة جاهزة للتعامل مع تداعيات العاصفة وذلك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأضاف ماركوس الابن أن موارد الحكومة ستستخدم لتأمين الاحتياجات الأساسية للمتضررين وخاصة الغذاء ومياه الشرب النظيفة والكهرباء، كما دعا المواطنين بالمحافظات الشمالية التي شعرت بآثار العاصفة إلى اتباع توجيهات وحدات الحكم المحلي.