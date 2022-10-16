اليوم السابع
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الشرطة التشيكية تضبط 37 مهاجرا فى منطقة زلين خلال 24 ساعة

الأحد، 16 أكتوبر 2022 01:31 م
الشرطة التشيكية تضبط 37 مهاجرا فى منطقة زلين خلال 24 ساعة مهاجرين
كتبت: هناء أبو العز

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ألقت قوات الشرطة التشيكية القبض على 37 مهاجرا في منطقة "زلين" شرقي البلاد في غضون 24 ساعة، أثناء محاولتهم دخول البلاد بشكل غير شرعي عبر الحدود التشيكية- السلوفاكية، حيث أعادت 9 مهاجرين إلى سلوفاكيا عبر الحدود.
 
وذكر راديو (براج الدولي) في نشرته الإنجليزية، اليوم الأحد، أن المئات من ضباط الشرطة التشيكية، بمعاونة جنود من الجيش وضباط الجمارك، يقومون بدوريات على الحدود مع سلوفاكيا في 27 معبرا حدوديا بالبلاد، مشيرا إلى أنه يجري تسيير دوريات في 7 معابر وخطي سكة حديد في منطقة زلين وحدها.
 
تجدر الإشارة إلى أن جمهورية التشيك أعادت فرض القيود الحدودية مع سلوفاكيا في الـ29 من ستبمبر الماضي، نظرا لزيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين، ومن المقرر أن يستمر العمل بهذه القيود حتى 28 من أكتوبر الجاري.
 
ومنذ أن تم إعادة فرض تلك الضوابط، ألقت الشرطة في منطقة "زلين" القبض على إجمالي 1152 مهاجرا، و14 مهربا، ومنعت دخول 96 مهاجرا إلى البلاد، وأعادت 78 آخرين إلى الأراضي السلوفاكية.
 
 

سلوفاكيا

الشرطة التشيكية

مهاجرين

الجمارك



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