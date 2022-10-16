السيطرة على حريق نشب في منزل بقنا

قنا صابر سعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب داخل منزل، بشارع بورسعيد بمركز الوقف، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب، طه مدير أمن قنا، اخطارا يفيد بنشوب حريق هائل داخل منزل بشارع بورسعيد بمركز الوقف.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق نشب داخل منزل المواطن حماده حسين علي، بسبب الفرن البلدي أثناء إعداد وخبز العيش الشمسي بالمنزل.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات والسيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة.