اليوم السابع
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الأحد، 16 أكتوبر 2022 03:20 م
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السيطرة على حريق نشب في كشك كهرباء بالشرقية

الأحد، 16 أكتوبر 2022 01:54 م
السيطرة على حريق نشب في كشك كهرباء بالشرقية السيطرة على الحريق
الشرقية فتحية الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية منذ قليل، من السيطرة على حريق نشب بكشك كهرباء في المجاورة الأولى بدائرة قسم أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

 

 تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بكشك كهرباء بجوار منطقة البريد بالمجاورة الأولى دائرة قسم أول العاشر من رمضان، وتم السيطرة عليه، حيث دفعت الحماية المدنية بسيارتين إطفاء  وتم اخماد النيران،ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر فى الأرواح أو صابات، وجارى اتباع الإجراءات القانونية نحو الواقعة.

 

 

 


الشرقية

العاشر من رمضان

المجاورة الأولى

حريق كشك كهرباء



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