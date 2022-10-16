السيطرة على حريق بشقة بالفيوم دون إصابات

الفيوم رباب الجالي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق شب بشقة سكنية بمحافظة الفيوم دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا بنشوب حريق بشقة سكنية خلف مسجد ناصر بمدينة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية و الإسعاف الي مكان الحادث وتبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثاني وتم السيطرة علي الحريق وإخماد النيران وتبين عدم وقوع إصابات في الحادث وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.