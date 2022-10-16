السيطرة على حريقين منفصلين بسوهاج دون حدوث إصابات

سوهاج ــ فريق المحافظات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على حريقين منفصلين الأول بشقة والثانى بقطعة أرض زراعية بدائرة مركز شرطة طما شمالى محافظة سوهاج دون حدوث إصابات بشرية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغين منفصلين عن حرائق الأول بنشوب حريق محدود بشقة دائرة القسم أول إنتقلت قوات إدارة الحماية المدنية و تبين نشوب حريق محدود بشقة بعقار بالطابق الرابع ملك المدعوة إيمان م ح ح 49 سنة مدرسة وتقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات "

وبسؤال مالكة الشقة بمضمون ما تقدم وأرجعت سبب الحريق إلي تسريب غاز من سخان المياه في وجود مصدر حراري وأضافت بإحتراق السخان المشار إليه ونفت الشبهة الجنائية.

وجاء البلاغ بنشوب حريق بقطعة أرض زراعية دائرة المركز تم الدفع بقوات إدارة الحماية المدنية و تبين أنه أثناء قيام المدعو خلف ع م ع 56 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بإشعال النيران بكمية من مخلفات أرضه الزراعية تطايرت النيران بفعل الرياح وإمتدت لقطعة أرض مجاورة منزرعة ببعض أشجار المانجو والنخيل ملك المدعو أحمد م ع م 45 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بــ" 2 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات.

وبسؤال مالك قطعة الأرض بمضمون ما تقدم وأضاف بإحتراق " 12 " شجرة مانجو وكمية من البوص وأتهم المدعو خلف ع م ع - بالإهمال الذي تسبب فـي نشوب الحريق وبسؤال المشكو فـي حقه بمضمون ما تقدم وأضاف بحدوث ذلك دون قصد تم تحرير محضرين بالواقعتين وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.