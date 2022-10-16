اليوم السابع
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الأحد، 16 أكتوبر 2022 07:47 ص
أكرم القصاص
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السلطات التونسية تواصل إحباط محاولات الهجرة غير الشرعية

الأحد، 16 أكتوبر 2022 07:00 ص
السلطات التونسية تواصل إحباط محاولات الهجرة غير الشرعية مهاجرين - أرشيفية

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أعلن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي أن وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط التونسي تمكنت من ضبط 4 أشخاص أثناء استعدادهم للقيام بعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، في إطار مواصلة إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية والبرية.
 
وأضاف المتحدث، في بيان السبت، أنه تم كذلك ضبط شخص بمنطقة المهدية، أثناء تجهيزه لتنظيم عملية هجرة غير شرعية عبر سواحل الغضابنة، وحجز قارب خشبي ومحركات بحرية كانت بحوزته.
 
وأشار المتحدث إلى أن دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنطقة القصرين ضبطت شخصًا جزائري الجنسية، بعد أن تعمد اجتياز الحدود البرية خلسة.
 

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