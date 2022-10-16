السجن 5 سنوات لعامل وغرامة 50 ألف جنيه لاتجاره فى المخدرات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "س.ا" عامل، بالسجن ٥ سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار المخدرات بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة مركز جرجا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز جرجا، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش وترويحها على عملائه من المتعاطين وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.