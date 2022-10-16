اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 أكتوبر 2022 09:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السجن 3 سنوات لعاملين فى سوهاج بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة

الأحد، 16 أكتوبر 2022 07:57 م
السجن 3 سنوات لعاملين فى سوهاج بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة محكمة - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، "م.م" عامل و"م.ح "عامل بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة فى دائرة مركز جرجا.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.
 
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة مركز جرجا عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز جرجا، مفادها قيام المتهمين بالإتجار فى الحشيش والاقراص المخدرة، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من قطع الحشيش والأقراص المخدرة كانت معدة للبيع، وبمواجهة المتهمين اعترفا بالواقعة بقصد الاتجار في المخدرات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 
 
 

سوهاج

جنايات سوهاج

حشيشجرجا

السجن

الاقراص المخدرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة