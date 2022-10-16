السجن 3 سنوات لعاملين فى سوهاج بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة

سوهاج عمرو خلف

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، "م.م" عامل و"م.ح "عامل بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة فى دائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة مركز جرجا عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز جرجا، مفادها قيام المتهمين بالإتجار فى الحشيش والاقراص المخدرة، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من قطع الحشيش والأقراص المخدرة كانت معدة للبيع، وبمواجهة المتهمين اعترفا بالواقعة بقصد الاتجار في المخدرات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.