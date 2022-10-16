الزراعة: توفير تقاوى تكفى زراعة 150 ألف فدان من فول الصويا

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن مشكلة الأعلاف من بين الأزمات العالمية التي نعيشها ونحن جزء من العالم كله، موضحا أن مصر تستورد جزءا كبيرا من الأعلاف سواء الفول الصويا أو الذرة الصفراء.

وأضاف نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن مصر تستورد 7 ملايين طن من الذرة الصفراء سنويا وثلثهم من فول الصويا.

وأوضح نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن وزارة الزراعة نفذت مجهودا كبيرا مع اتحاد منتحى الدواجن، وتم تحديد سعر مبدئى قبل وزارة الزراعة مثلما فعلنا في القمح، وتم تم زراعة 3 ملايين فدان من الذرة هذا العام، والسنة المقبلة ستزيد المساحات أكثر.

ولفت نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة إلى أن مصر تستورد 90 % من احتياجاتها من فول الصويا، ونسعى إلى زراعة فول الصويا لدينا، موضحا أن وزارة الزراعة وفرت تقاوى تكفى زراعة 150 ألف فدان من فول الصويا وسنوسع الزراعات في الأراضى الزراعية الجديدة.