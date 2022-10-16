اليوم السابع
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الرقابة المالية: تسجيل صندوق تأمين العاملين بجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية

الأحد، 16 أكتوبر 2022 10:43 ص
الرقابة المالية: تسجيل صندوق تأمين العاملين بجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية الرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

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نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 227 لسنة 2022، قرار رقم 1977 لسنة 2022، للدكتور محمد عمران بعد انتهاء فترة توليه قائمًا بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
 
يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.
 
يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة وأحدة أو عمل وأحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقًا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
 
وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
 
تسجيل صندوق التأمين للعاملين بجهاز حماية وتنمية البحيرات
تسجيل صندوق التأمين للعاملين بجهاز حماية وتنمية البحيرات

تسجيل صندوق التأمين
تسجيل صندوق التأمين

المزايا التأمينية
المزايا التأمينية

العجز الجزئي المستديم
العجز الجزئي المستديم

صرف المزايا التأمينية
صرف المزايا التأمينية

قواعد صرف المزايا التأمينية
قواعد صرف المزايا التأمينية

 


الرقابة المالية

صندوق تامين

جهاز حماية البحيرات

تنمية البحيرات

الثروة السمكية



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