الرئيس السيسى: الرقعة الزراعية بمصر تتأثر بالتبعات السلبية لتغير المناخ

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن التطور المتسارع للحضارة الحديثة قد زاد من الضغوط على الموارد المائية المتاحة حتى وصلت البشرية لمرحلة حرجة.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال أسبوع المياه، أن الرقعة الزراعية بمصر تتأثر بالتبعات السلبية لتغير المناخ، موضحا أنه كان ضروريا أن تتبنى مصر مقاربة شاملة بغرض التعامل الناجح مع تحديات الأمن الغذائي.

ولفت الرئيس السيسى، إلى أن الدولة انتهجت الاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية، موضحا أن مصر تبنت سياسة للأمن الغذائي توازن بين الإنتاج المحلى والواردات الغذائية.