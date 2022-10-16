اليوم السابع
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الأحد، 16 أكتوبر 2022 12:15 م
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الداخلية تضبط 74 قطعة سلاح و343 قضية مخدرات

الأحد، 16 أكتوبر 2022 12:01 م
الداخلية تضبط 74 قطعة سلاح و343 قضية مخدرات حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 74 قطعة سلاح نارى، 343 قضية مخدرات وتنفيذ 55511 حكما قضائيا متنوعا.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة (قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) بمحافظة القليوبية .. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (9 سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ) ..بحوزة (9) متهمين ..لعدد (7) منهم معلومات جنائية ، وضبط عدد (13) قضية إتجار بالمواد المخدرة ..ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة).. بحوزة (14) متهم لعدد (12) منهم معلومات جنائية  وتنفيذ عدد (12) حكم قضائى متنوع.

 


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