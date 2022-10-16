الداخلية تضبط 30 قطعة سلاح في حملات أمنية بأسيوط

كتب أحمد حسنى

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية مكبرة استهدفت دائرة مركزى شرطة (صدفا – الغنايم) بمحافظة أسيوط.

وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط عدد 30 قطعة سلاح نارى عبارة عن (13 بندقية آلية- 7 بنادق خرطوش- 10 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة (26) متهما لعدد 22 منهم معلومات جنائية وضبط عدد (6) قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة ).. بحوزة عدد (6) متهمين لعدد 5 منهم معلومات جنائية و تنفيذ عدد (510) أحكام قضائية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.