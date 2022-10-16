اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 أكتوبر 2022 07:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط 30 قطعة سلاح في حملات أمنية بأسيوط

الأحد، 16 أكتوبر 2022 06:32 م
الداخلية تضبط 30 قطعة سلاح في حملات أمنية بأسيوط حملات أمنية -أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية مكبرة استهدفت دائرة مركزى شرطة (صدفا – الغنايم) بمحافظة أسيوط.
 
وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط عدد 30 قطعة سلاح نارى عبارة عن (13 بندقية آلية- 7 بنادق خرطوش- 10 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة (26) متهما لعدد 22 منهم معلومات جنائية وضبط عدد (6) قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة ).. بحوزة عدد (6) متهمين لعدد 5 منهم معلومات جنائية و تنفيذ عدد (510) أحكام قضائية متنوعة،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تجارة السلاح

الامن العام

وزارة الداخليه

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة