اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 أكتوبر 2022 12:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط 27 كيلو بانجو فى مداهمات أمنية بالأقصر

الأحد، 16 أكتوبر 2022 12:02 م
الداخلية تضبط 27 كيلو بانجو فى مداهمات أمنية بالأقصر رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا) حال استقلاله سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة إسنا ، وبحوزته (27 كيلو جرام لمخدر البانجو – 3,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 750 جرام لمخدر الأفيون – 50 جرام لمخدر الشابو – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – ميزان حساس - مبلغ مالى –هاتفى محمول). 
 
بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ( 397 ألف جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

الافيون

المخدرات

الاقصر

الامن العام

الحشيش



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة