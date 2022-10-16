الداخلية تضبط 27 كيلو بانجو فى مداهمات أمنية بالأقصر

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا) حال استقلاله سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة إسنا ، وبحوزته (27 كيلو جرام لمخدر البانجو – 3,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 750 جرام لمخدر الأفيون – 50 جرام لمخدر الشابو – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – ميزان حساس - مبلغ مالى –هاتفى محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ( 397 ألف جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.