الداخلية تضبط 1653 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء محمد فتح الله مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1653) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (476) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات (74 طن "دقيق أبيض "عينى" – 11,280 طن "مكرونة – أرز - أعلاف – لحوم" – 21948 عبوة سجائر) ، وكذا (724) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (18 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى – عينى " – 189 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن –185 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 132 قضية توقف عن الإنتاج – 200 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات (8٫700 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 100 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى") ، وكذا ضبط (25) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (14٫700 طن "سكر – أسمدة مُدعمة" – 64115 لتر مواد بترولية) بحجم مضبوطات سلع غذائية بلغت إجمالى (108٫780 طن "مستندى – عينى") عبارة عن (8٫700 طن دقيق بلدى "مستندى" - 100 كيلو جرام دقيق بلدى "عينى" – 74 طن دقيق أبيض "عينى" – 25,980 طن "مكرونة – أرز – أعلاف – لحوم") .. وكذا (21948 عبوة سجائر –64115 لتر مواد بترولية) كان أبرزها ضبط (المدير المسئول عن مخزن تابع لمخبز سياحى) بمحافظة القاهرة وبحوزته كمية قدرها (27,5 طن دقيق أبيض "عينى") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر، وضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة ، وبحوزته (23,5 طن دقيق أبيض "عينى") بدون مستندات ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر، وضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة ، وبحوزته (23 طن دقيق أبيض "عينى") بدون مستندات ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر.

وأسفرت الجهود عن ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القاهرة) لتصرفه فى كمية قدرها (5 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى") لقيامه بالإتجار فيها وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر وضبط (المدير المسئول عن محل بدال تموينى) بمحافظة الجيزة ، بحوزته (5 طن "سكر تموينى" معبأة داخل عبوات بها نقص بالأوزان) وضبط (4 طن "أسمدة زراعية مدعمة") محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية تم تجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء والإستيلاء على فارق السعر المدعم.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية وضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة الجيزة لتصرفه فى كمية قدرها (4000 لتر مواد بترولية "سولار") لقيامه بالإتجار بها ببيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، وبإستكمال الفحص تبين تجميعه كمية قدرها (5800 لتر "سولار") للإتجار بها بالسوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (11) قضية بمضبوطات بلغت (91٫745 طن "أرز شعير") .. كان أبرزها ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص" – بمحافظة الدقهلية) لتخزينه كمية قدرها (25 طن "أرز شعير") محظور تداولها بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (قائد سيارة) حال سيرها بمحافظة كفرالشيخ محملة بكمية قدرها (14,4 طن "أرز شعير") محظور تداولها خارج منظومة الجهات المختصة.. بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (4) قضايا بمضبوطات بلغت (63 قطعة "10 قطع صوتية – 25 قطعة ضوئية – 28 قطعة ملصق" وضبط (20,5 طن "أسماك – مصنعات لحوم – مقطعات دواجن") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها ، وتشكل خطراً على الصحة العامة معبأة داخل عبوات تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة وضبط (2,550 طن "أسماك") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لشركة لتعبئة الأسماك) بمحافظة القاهرة وضبط (2,75 طن "جبن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (38) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (23186 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).