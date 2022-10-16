اليوم السابع
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الأحد، 16 أكتوبر 2022 07:59 م
أكرم القصاص
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الجيش اللبناني يعلن اختراق طائرة مسيرة إسرائيلية للأجواء اللبنانية

الأحد، 16 أكتوبر 2022 06:55 م
الجيش اللبناني يعلن اختراق طائرة مسيرة إسرائيلية للأجواء اللبنانية الجيش اللبنانى
أ ش أ

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أعلن الجيش اللبناني أن طائرة مسيرة عن بعد تابعة لإسرائيل اخترقت الأجواء اللبنانية مساء أمس في محافظة النبطية بالجنوب اللبناني.
وأوضح الجيش في بيان له اليوم الأحد أنه بتاريخ أمس وتحديدا في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة بتوقيت بيروت، قامت طائرة مسيرة عن بعد (Drone) تابعة لإسرائيل باختراق الأجواء اللبنانية، مقابل بلدة الوزاني بمنطقة مرجعيون في محافظة النبطية، موضحة أن الطائرة سارت لمسافة حوالي 700 مترا ولمدة 15 دقيقة، ثم غادرت الأجواء باتجاه إسرائيل.
وأكد الجيش اللبناني أن أنه تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).


لبنان

الجيش اللبنانى

إسرائيل

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