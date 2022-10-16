اليوم السابع
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الأحد، 16 أكتوبر 2022 09:33 م
أكرم القصاص
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الجزائر والأردن تدعوان لاغتنام القمة العربية لاتخاذ قرارات تحاكي التحديات

الأحد، 16 أكتوبر 2022 08:00 م
الجزائر والأردن تدعوان لاغتنام القمة العربية لاتخاذ قرارات تحاكي التحديات وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة
أ ش أ

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أكدت الجزائر والأردن على ضرورة اغتنام القمة العربية، التي ستحتضنها الجزائر، لاتخاذ قرارات تحاكي التحديات المطروحة في المرحلة الراهنة؛ وتفتح آفاقا رحبة لتفعيل العمل العربي المشترك في مختلف المجالات الحيوية.
 
جاء ذلك خلال المحادثات الثنائية، التي أجراها وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين للملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.
 
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن المحادثات تركزت حول العلاقات الثنائية، والمسائل التي تهم الشأن العربي في أفق القمة العربية الهامة التي ستحتضنها الجزائر يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل.
 
وبحسب البيان، استعرض الجانبان جملة من الخطوات العملية لتطوير علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين وفق مقاربة طموحة تسعى لتثمين التكامل، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وكذلك ضمان الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة من الجانبين، وقد تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لتكريس هذا التوجه، لا سيما في سياق التحضير للدورة التاسعة من اللجنة المشتركة الجزائرية-الأردنية.  
 
واتفق الوزيران، في ختام محادثاتهما، على تعزيز التواصل والتنسيق على مختلف المستويات في إطار جهودهما المشتركة نحو توطيد التعاون الثنائي وتفعيل العمل العربي المشترك.

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