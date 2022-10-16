التوقيع على مذكرة تفاهم تكون بمقتضاها شركة سيمنس للطاقة راعيا داعما لـ COP27

كتب أحمد جمعة

وقع السفير أشرف إبراهيم، مساعد وزير الخارجية والمنسق عام الشقين التنظيمي والمالي للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والمهندسة / ليلى الحارص، المدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة بمصر، مذكرة تفاهم تكون بمقتضاها شركة سيمنس للطاقة راع داعم لمؤتمر COP27 الذي ستستضيفه مصر بشرم الشيخ في نوفمبر 2022.

وقد رحب السفير أشرف إبراهيم، مساعد وزير الخارجية والمنسق عام للشقين التنظيمي والمالي للمؤتمر بشركة سيمنس للطاقة كراعٍ داعم لمؤتمر COP27 مشيراً إلى أن للقطاع الخاص دور رئيسي في دعم تحقيق أهداف عمل المناخ الدولي، وهو ما أبرز معه حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على مواصلة القطاع الخاص لانخراطه في عمل المناخ ودعمه لجهود مواجهة تغير المناخ على شتى الأصعدة بهدف إنجاح المؤتمر.

كما أكد مساعد وزير الخارجية – بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية - على أهمية تكثيف الجهود لتوفير التمويل اللازم لعمل المناخ، مبرزاً في هذا الإطار حرص الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها على مشاركة القطاع الخاص بشكل فاعل في عمل المناخ جنباً إلى جنب مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.

من جانبها، أشارت المهندسة/ ليلى الحارص، المدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة بمصر إلى أن شعار "معاً من أجل التنفيذ العادل والطموح" الذي تم اختياره لمؤتمر COP27 يعكس بشكل دقيق أن تحقيق التحول العادل في مجال الطاقة لن يحدث إلا من خلال التعاون المشترك، وهذا ما سيحققه المؤتمر والذي يمثل منصة حوار متميزة لإحراز تقدم حقيقي نحو مجابهة تحديات التغير المناخي. كما أكدت من على اعتزاز وفخر شركة سيمنس للطاقة بشراكتها الاستراتيجية مع مصر وبمشاركتها كراع داعم للمؤتمر، وأعربت عن تطلع الشركة إلى الوصول لإجراءات ملموسة لتحقيق التحول العادل في الطاقة للجميع وبمساهمة كافة الأطراف.