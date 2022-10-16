التنمية المحلية: 79.7 مليون شجرة تزرعها الوزارة والمحافظات ضمن مبادرة الرئيس

كتب ــ على عبد الرحمن

فى إطار جهود الدولة المصرية فى ملف تغير المناخ، وتزامناً مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، والتى تستضيفها مصر فى نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، تم إطلاق المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والتى تستهدف 9900 موقع فى أنحاء المحافظات على مساحة تصل إلى 6600 فدان صالحة لتكون غابات شجرية أو حدائق، و توفير الشتلات الزراعية اللازمة.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظات للإسراع فى تنفيذ المبادرة الرئاسية والتى يتم تنفيذها على مدار 7 سنوات، اعتبارا من العام المالى الحالى، وتساهم الوزارة خلالها بزراعة 79,7 مليون شجرة، وتستكمل وزارتا البيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، زراعة 20,3 مليون شجرة، وفقا للأعداد المقررة لكل منها .

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الوزارة تستهدف خلال العام المالى الحالى زراعة 7,7 مليون شجرة، منها 5 ملايين شجرة تقوم الوزارة بزراعتها، إضافة إلى 2,7 تلتزم المحافظات بزراعتها، لافتا الى أن المبادرة تستهدف تحسين نوعية الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحرارى، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ومكافحة فقر الغذاء، وزيادة الرقعة الخضراء، وتوفير فرص عمل تعمل فى زراعة الأشجار الجديدة، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة .

وكشف وزير التنمية المحلية، أن العمل يبدأ فى مبادرة " 100 مليون شجرة " بحملة تشجير موسعة على جانبى الطرق السريعة، ومن المواقع التى تم رصدها لاستغلالها لتكون حدائق مركزية، موضحا أنه سيتم زراعة 1,83 مليون شجرة بمحافظة القاهرة، و 670 ألف شجرة بمحافظة الجيزة، و390 ألفا بالدقهلية، و354 ألفا بمحافظة البحيرة، و393 ألفا بالشرقية، و 434 ألفا بسوهاج، و 334 ألفا بمحافظة القليوبية، و286 ألفا بكفر الشيخ، و245 ألفا بكل من محافظتى الإسكندرية والمنوفية و261 ألفا بالغربية، و206 آلاف بأسيوط، و 224 ألفا بمحافظة بنى سويف، 272 ألفا بالإسماعيلية، و215 ألفا بمحافظة المنيا، مشيراً إلى أنه سيتم استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة فى رى الأشجار، وتجميل الكبارى والجسور باستخدام أشجار الزينة، ودهان واجهات العقارات والمبانى المطلة على تلك الكبارى والجسور.

ووجه وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية النشطة فى مجال تحسين البيئة، وأعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والشباب ورجال الأعمال، للترويج لمبادرة "100 مليون شجرة"، وزراعة الأشجار على الطرق والجزر الوسطى، وبنطاق الجهات الحكومية مثل المدارس والجامعات، ومراكز الشباب، وكذا المناطق الصناعية، والظهير الصحراوى للمحافظات، والطرق الرئيسية والإقليمية والدائرية، ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية، والتوعية بأهمية الحفاظ على الأشجار المزروعة ورعايتها، مع دراسة زراعة الأشجار ذات العائد الاقتصادى سواء كانت أشجار مثمرة أو أشجار خشبية، وفقاً للظروف المناخية الملائمة لكل موقع .

وأضاف اللواء هشام آمنة، أنه تم اتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة لإنشاء الحدائق المركزية فى المدن الرئيسية والفرعية بالمحافظات، وتشجيرها وصيانتها بصفة دورية لإحداث نقلة حضارية بكل مدينة، مؤكداً أنه سيتم البدء خلال المرحلة الحالية بإنشاء حدائق مركزية فى عواصم المحافظات الكبري، وقال إنه سيتم إعداد تقارير دورية عن الإجراءات التى تقوم بها المحافظات، وتتضمن المساحات الخضراء التى تم زراعتها، وعدد ونوعية الأشجار بها، والحدائق المركزية الحالية بنطاق كل محافظة، والمواقع الجديدة المقترحة لإنشاء حدائق جديدة بالمدن الرئيسية والفرعية.