التنمية المحلية: انطلاق فعاليات اليوم الأول لتدريب سكرتيرى العموم بالصعيد

كتب ـ على عبد الرحمن

انطلقت اليوم الأحد، بوزارة التنمية المحلية فعاليات اليوم الأول للدورة التدريبية لعدد 10 من سكرتيرى العموم بمحافظات بنى سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر، على برنامج "إدارة التغيير والإدارة بالنتائج وإدارة بيئة العمل"، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزارة التنمية المحلية بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على جميع الكوادر العاملة فى المحافظات فى الجمهورية الجديدة، حتى تعمل هذه الكوادر على جميع مستوياتها بنفس المفاهيم والأهداف التى تعمل على تنفيذها الجمهورية الجديدة للمحليات واستراتيجية مصر 2030.

وأشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى أن التدريب يتم بالتعاون مع اتحاد البلديات الهولندي VNGi Egypt، والذي يعد من أكبر الكيانات المتخصصة في تطوير الإدارة المحلية بالعالم، موضحا أن تدريب سكرتيرى عموم المحافظات يأتى ضمن المحور الأول من الخطة التدريبية التى أعدتها الوزارة لتنفيذ التكليف الرئاسى على البرامج والمبادرات التنموية فى المحافظات، ويركز هذا المحور على تدريب القيادة العليا من نواب المحافظين وسكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين داخل المحافظات، وصناعة كادر محلي يليق بالجمهورية الجديدة علي موضوعات إدارة التغيير وإعداد استراتيجيات تنمية الموراد داخل المحافظات والتخطيط التشاركي وإدارة بيئة العمل إضافة إلي امتلاك المهارات المهنية الأساسية المطلوبة في مجال إدارة الأصول المحلية وتعظيم الموارد الذاتية ودعم التنمية للاقتصادية المحلية وتقييم الخدمات، وقال إن الوزارة قامت مؤخرا بإعداد برنامج تدريبي لنواب محافظى الصعيد لتنفيذ التكليف الرئاسى على الممارسات الجيدة وقيادة التغيير لمواجهة التحديات وحل المشكلات التى تواجهها المحافظات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أهمية دورة إدارة التغيير في دعم المهارات اللازمة لسكرتيرى عموم محافظات الصعيد ورفع قدراتهم لتوجيه فِرق العمل فى كافة البرامج التنموية و المبادرات فى المحافظات تحت إشراف وبتوجيه المحافظين لمواكبة وتحقيق التكيف الفَعَّال ودمجه في أدوار منظومة العمل، وبما ينعكس على دعم المحافظات في إدارة التغيير بشكل فعال، وتطبيق مجموعة الاصلاحات الهيكلية والمؤسسية بغرض تقديم خدمات افضل للمواطنين ، وقيادة النقلة النوعية في دور الادارة المحلية التى تستهدفها الوزارة علي مستوى المراكز و القري المستفيدة ايضا من برنامج تطوير الريف المصري كنوع من التكامل نحو هدف واحد في ظل سعي الحكومة المصرية بتوفير حياة كريمة لجميع المصريين فى المحافظات .

وأكد الوزير، أن تدريب اليوم الأول لسكرتيرى عموم محافظات الصعيد، ركز على تحديد أصحاب المصلحة وأدوارهم، وتحليل مصفوفة الأهمية والنفوذ، وأساليب تطبيقهم على مستوي البرامج التنموية المنفذة فى محافظات الصعيد، وكأولوية أولى فى المراكز المستفيدة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتم التركيز خلال التدريب على الإطار التطبيقي، وتنفيذ ورش و مجموعات عمل على الممارسات المطورة و أساليب تطبيقها بالمحافظات المستهدفة، لافتا إلى أن دور سكرتيرى العموم فى تنفيذ الاجراءات والترتيبات المؤسسية والتنظيمية المطلوبة تحت إشراف السادة المحافظين خاصة ما يتعلق بالآثر التنموي الذي ستحققه مبادرة "حياة كريمة" من استمرارية عمل المرافق والمشروعات والخدمات للمواطنين.

وناقش سكرتيرو العموم خلال ورش العمل العملية ومجموعات العمل عدداً من الأفكار والمقترحات الجديدة الخاصة بتنفيذ الممارسات الجيدة لبرنامج تنمية صعيد مصر على بعض المشروعات المنفذة مثل مشروعات الخطة الاستثمارية وتحسين بيئة الاستثمار و الميزات التنافسية للمحافظات و حياة كريمة ، مؤكدين استعدادهم لتبادل الخبرات والأفكار والمقترحات الجيدة مع زملائهم من جميع المحافظات لمواجهة التحديات وحل المشكلات التي تواجهها المحافظات ، وتحسين الخدمات وتحقيق رضا المواطنين .