اليوم السابع
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التحريات تكشف ملابسات اندلاع حريق بجراج في الهرم

الأحد، 16 أكتوبر 2022 03:27 م
التحريات تكشف ملابسات اندلاع حريق بجراج في الهرم السيطرة على حريق-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لجراج اشتعل به حريق بمنطقة الهرم، بعدما انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة للسيطرة على الحريق وإخماده.
 
وكشفت التحريات والمعاينة عدم وجود شبهة جنائية، وأن ماسا كهربائيا أدى لاشتعال الحريق ولا توجد شبهة جنائية، واستمع رجال المباحث لأقوال القائمين على إدارة الجراج، ولم يشتبهوا في اندلاع حريق جنائيا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد اشتعال حريق بجراج سيارات في منطقة الهرم، فتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، للسيطرة على الحريق وإخماده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

حريق جراج

حريق بالهرم

الحماية المدنية

امن الجيزة



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