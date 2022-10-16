البحرين: قرار أوبك و"أوبك بلس" بخفض إنتاج النفط جاء بالتوافق والإجماع

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أكد وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ بمملكة البحرين الدكتور محمد بن مبارك بن دينه اليوم الأحد أن قرار (أوبك) و(أوبك بلس) خفض إنتاج النفط إلى 2 مليون برميل يوميا خلال شهر نوفمبر القادم، جاء بالتوافق والإجماع بين جميع الدول الأعضاء في المنظمة، وبعد دراسة فنية مستفيضة بحتة متخصصة في أوضاع وتطورات الأسواق العالمية.



ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الوزير تأكيده أهمية ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الماضي لأوبك وأوبك بلس من أجل تعزيز الأسواق بما يحقق المنفعة الإيجابية للاقتصاد العالمي بشكل عام، حيث جاء القرار بناء على اعتبارات اقتصادية بحتة، وبقناعة تامة بالدراسة التي أجراها الفريق الفني بالمنظمة، وعلى حقائق العرض والطلب في السوق العالمي للنفط.



وشدد على حرص الدول الأعضاء على اتخاذ القرارات التي تهدف إلى استقرار الأسواق النفطية، مشيرا إلى أنه من خلال الاجتماعات القادمة سوف يتم دراسة أي مستجدات اقتصادية وهذا لضمان استقرار الأسواق والإمدادات العالمية والتوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.